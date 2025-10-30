Corso gratuito di autodifesa | l’iniziativa delle suore per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Non solo strumenti pratici di autodifesa, anche consapevolezza corporea, autostima e capacità di gestione delle situazioni critiche. Sono questi gli obiettivi del corso di difesa personale organizzato dalle suore dell’istituto “Maria Ausiliatrice” di Bibbiano (Reggio Emilia). L’iniziativa, con il patrocinio del Comune, è nata in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre. Per tutto il mese, ogni mercoledì le lezioni, riservate a donne e ragazze, saranno tenute all’interno dell’istituto. Come riferisce la direttrice, suor Paola Della Ciana: “Ci occupiamo di scuola, ma non solo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Corso gratuito di autodifesa: l’iniziativa delle suore per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

