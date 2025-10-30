corso da re ultimata altra fase di lavori

Tempo di lettura: < 1 minuto L ‘asse principale del Corso Vittorio Emanuele a Salerno è stato riconsegnato alla fruizione di cittadini, turisti e visitatori. Dopo un lungo, complesso e faticoso lavoro di riqualificazione urbanistica e ristrutturazione funzionale, che ha interessato anche la rete dei sottoservizi, sarà finalmente possibile godere nella sua interezza della passeggiata pedonale dalla Stazione Ferroviaria a Piazza Portanova. L’ Amministrazione Comunale ha incaricato la ditta esecutrice dei lavori a provvedere, sin dal pomeriggio di ieri, alla sollecita rimozione dell’ultimo tratto di cantiere lungo la via principale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

