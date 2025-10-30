Corsa dei Santi 2025 il 1 novembre torna il grande appuntamento nel cuore di Roma | 5000 runners al via

Roma – E’ stata presentata in Campidoglio, a Roma, la Corsa dei Santi – sponsored by Melinda, evento promosso da Missioni Don Bosco che torna il 1° novembre 2025 con la sua 17ª edizione, portando migliaia di appassionati a correre nel cuore della Capitale e arricchendosi di grandi novità. Testimonial dell’edizione 2025 sono il bronzo olimpico del salto triplo Andy Diaz (GS Fiamme Gialle) e il canottiere due volte medaglia olimpica nel due di coppia pesi leggeri Stefano Oppo (CS Carabinieri) che saranno presenti alla partenza in Piazza San Pietro. “La corsa dei Santi è una gara stupenda che quest’anno, nell’edizione del Giubileo, si arricchirà di novità, come i 19. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it