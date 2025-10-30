Corsa dei Santi 2025 il 1 novembre torna il grande appuntamento nel cuore di Roma | 5000 runners al via
Roma – E’ stata presentata in Campidoglio, a Roma, la Corsa dei Santi – sponsored by Melinda, evento promosso da Missioni Don Bosco che torna il 1° novembre 2025 con la sua 17ª edizione, portando migliaia di appassionati a correre nel cuore della Capitale e arricchendosi di grandi novità. Testimonial dell’edizione 2025 sono il bronzo olimpico del salto triplo Andy Diaz (GS Fiamme Gialle) e il canottiere due volte medaglia olimpica nel due di coppia pesi leggeri Stefano Oppo (CS Carabinieri) che saranno presenti alla partenza in Piazza San Pietro. “La corsa dei Santi è una gara stupenda che quest’anno, nell’edizione del Giubileo, si arricchirà di novità, come i 19. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
beverfood.com/san-benedetto-… San Benedetto conferma la sua presenza alla Corsa dei Santi 2025 con Ecogreen e ... #CorsaSolidale #GruppoSanBenedetto #LaCorsaDeiSanti #OfficialWaterAcquaUfficiale #Roma #SanBenedettoEcogreen #Sponsorizzazi - X Vai su X
#Eventi | #Sport | #Roma Sabato #1novembre si corre la XVII Edizione "Corsa dei Santi". Partenza alle 7.30 da Piazza Pio XII Chiusure e deviazioni al traffico al passaggio degli atleti I dettagli https://buff.ly/i0b317m #Luceverde - facebook.com Vai su Facebook
Trail dei Santi, a Rocca Priora la 24ª tappa di “In Corsa Libera” di OPES: percorso rinnovato e finale in pista - Tracciato sterrato di ~15 km a Colle Ceraso, ultimi 3 km deviati per frana e più duri. Lo riporta latinaquotidiano.it
Corsa dei Santi per 5.000 runner - out, in quanto la gara era a numero chiuso) provenienti da tutta Italia e da altre 38 nazioni, di cui 1800 sul percorso competitivo da 19,5 km, 2200 ... Da fidal.it
Corsa dei Santi, torna la gara podistica nel centro della Capitale: «Attesi cinquemila atleti da 38 nazioni» - Tutto pronto per la 17esima edizione della Corsa dei Santi, la manifestazione podistica per promuovere i valori dello sport e celebrare la festa di Ognissanti. Segnala msn.com