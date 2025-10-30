Corruzione | indagato il papà di Andrea Sempio

Garlasco, 30 ottobre 2025 – Nuova, ennesima, svolta nell’inchiesta bis sul delitto di Chiara Poggi, uccisa nell’agosto del 2007 a Garlasco. È indagato con l’accusa di corruzione Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, unico indagato – per omicidio volontario in concorso con ignoti – nella seconda indagine sull’omicidio, per il quale è stato già condannato in via definitiva l’ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi. Procede la procura di Brescia, che nelle ultime settimane sta lavorando su un filone parallelo ai nuovi accertamenti riguardo l’omicidio, ovvero l’esistenza di un presunto “Sistema Pavia” che, in cambio di elargizioni ai suoi ipotetici esponenti, avrebbe chiuso in un cassetto una serie di fascicoli precedentemente aperti in procura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

