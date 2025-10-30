Corruzione elettorale ed estorsione a Cotronei 15 indagati | le ombre sul museo per Steven Tyler

Una Armageddon rischia di abbattersi nel centro della Calabria. Questa volta non si tratta di un asteroide, come nell'omonimo film diretto da Micheal Bay. Ma di un'inchiesta giudiziaria che vede indagate 15 persone tra amministratori pubblici di Cotronei (Crotone), funzionari comunali e soggetti. 🔗 Leggi su Today.it

