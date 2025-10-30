Corriere dello Sport | Napoli Anguissa l’irrinunciabile | rinnovo in vista e tentazioni dalla Coppa d’Africa
"> In una squadra vera, anzi in un gruppo che gioca e vive da vera squadra, c’è un uomo che continua a essere semplicemente insostituibile. Si chiama Frank Zambo Anguissa, e in questo avvio di stagione è diventato l’emblema del Napoli di Antonio Conte. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il centrocampista camerunese ha già realizzato quattro gol in nove giornate, appena due in meno rispetto al totale della scorsa stagione, e a Lecce ha deciso in prima persona la partita più complicata dopo quella col Cagliari: gol, vittoria e festa finale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Lecce-Napoli 0-1: gol e highlights - Quattro gol, due assist e cinque premi come migliore in campo in nove partite: numeri che parlano chiaro e raccontano il dominio di Frank Anguissa. Da napolipiu.com
Anguissa, l’anima del Napoli: il ritorno del gigante che spinge Conte e risolleva gli azzurri - Il Napoli ritrova vittoria, solidità e orgoglio grazie a un protagonista che non smette mai di essere “Fab”: Frank Zambo Anguissa. napolipiu.com scrive