Corriere dello Sport | Napoli Anguissa l’irrinunciabile | rinnovo in vista e tentazioni dalla Coppa d’Africa

"> In una squadra vera, anzi in un gruppo che gioca e vive da vera squadra, c’è un uomo che continua a essere semplicemente insostituibile. Si chiama Frank Zambo Anguissa, e in questo avvio di stagione è diventato l’emblema del Napoli di Antonio Conte. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il centrocampista camerunese ha già realizzato quattro gol in nove giornate, appena due in meno rispetto al totale della scorsa stagione, e a Lecce ha deciso in prima persona la partita più complicata dopo quella col Cagliari: gol, vittoria e festa finale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

