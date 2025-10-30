Corriere della droga arrestato a Fiumicino | 48 ovuli di cocaina nello stomaco

Roma, 30 ottobre 2025 – È arrivato a Roma con un volo proveniente dal Brasile, ma il suo atteggiamento nervoso e lo sguardo sfuggente non sono passati inosservati agli agenti della Polizia di Frontiera Aerea di Fiumicino, impegnati in un servizio mirato di contrasto al traffico internazionale di droga. Il passeggero brasiliano è stato fermato per un controllo dai poliziotti e dal personale del 1° Nucleo Operativo della Guardia di Finanza. Nessuna traccia di droga nei bagagli, ma qualcosa non convinceva gli agenti, che hanno deciso di approfondire i controlli. Accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia, gli esami radiografici hanno confermato i sospetti: nello stomaco l’uomo nascondeva numerosi ovuli termosaldati contenenti cocaina purissima. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

