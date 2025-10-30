Corn Flakes imbottiti di contanti | così un passeggero ha provato a far entrare 160.000 euro a Fiumicino
Soldi contanti nascosti nella scatola di Corn Flakes: 162.620 euro nella bagaglio da stiva di un 46enne gambiano che era diretto nel paese dell'Africa occidentale. La scoperta è stata effettuata all'aeroporto di Fiumicino da parte della guardia di finanza del comando provinciale di Roma insieme. 🔗 Leggi su Romatoday.it
