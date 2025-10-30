Corn Flakes imbottiti di contanti | così un passeggero ha provato a far entrare 160.000 euro a Fiumicino

Romatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Soldi contanti nascosti nella scatola di Corn Flakes: 162.620 euro nella bagaglio da stiva di un 46enne gambiano che era diretto nel paese dell'Africa occidentale. La scoperta è stata effettuata all'aeroporto di Fiumicino da parte della guardia di finanza del comando provinciale di Roma insieme. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

corn flakes imbottiti contantiFiumicino – Fermati all’aeroporto con scatole di “corn flakes” piene di contanti - Dal controllo dei bagagli da stiva, veniva rinvenuto, occultato all’interno di scatole di “Corn Flakes”, denaro contante per un importo complessivo pari a ... etrurianews.it scrive

Fermato dalla Guardia di Finanza con oltre 150mila euro nascosti tra i Corn Flakes - La Guardia di Finanza di Roma e i funzionari doganali di Fiumicino hanno scoperto oltre 150mila euro in contanti nascosti tra i Corn Flakes da un passeggero diretto in Gambia. Secondo castellinotizie.it

corn flakes imbottiti contantiL'uomo fermato in aeroporto con 160mila euro nascosti nei corn flakes - La scoperta della guardia di finanza nell'aerea partenze di Fiumicino: il passeggero diretto in Gambia aveva occultato i contanti nele scatole di cereali ... Riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Corn Flakes Imbottiti Contanti