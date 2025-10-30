Coppa l’Alma Fano festeggia Guadagnati i quarti di finale

Ribaltando la sconfitta dell’andata al Mancini (0-1), l’ Alma Fano ha guadagnato i quarti di finale di Coppa Italia a spese del San Costanzo Marottese. I granata l’altra sera si sono infatti imposti per 3-1 sui biancoazzurri al termine di una partita combattuta e ricca di occasioni da rete su entrambi i fronti. Con sette under in campo contro i quattro del San Costanzo, davanti a una tribuna piena di tifosi, l’Alma è partita subito forte, passando in vantaggio al 20’ grazie ad Arpaia che ha corretto in rete un allungo di testa di Niang, schierato per l’occasione punta centrale. I padroni di casa hanno subito reagito arrivando al pareggio in poco tempo; al 22’ Innocenti, piuttosto ingenuo, stende Zepponi in area su un pallone assai poco pericoloso: per il direttore di gara è rigore che lo stesso Zepponi trasforma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

