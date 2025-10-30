Coppa Italia Serie C | la Samb piega l’Ascoli fuori Vicenza e Trapani il tabellone aggiornato

2025-10-29 22:53:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Matteo Occhiuto 29 ott 2025, 23:53 Ultimi aggiornamenti: 29 ott 2025, 23:53 Quasi completo il quadro dei sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie C: eliminate alcune big come Vicenza e Benevento, il derby marchigiano se lo prende la Sambenedettese che elimina l’Ascoli. Ok anche Brescia e Ternana. Si sono giocati i sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie C, che hanno visto, su tutte, protagonista il derby fra Sambenedettese e Ascoli. Hanno vinto i rossoblu, che con il 2-1 si sono guadagnati gli ottavi contro l’ Union Brescia, che martedì aveva espugnato il Cabassi di Carpi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com