Coppa Italia Serie C – Giugliano-Benevento 2-0 | Balde trascina i tigrotti Capuano vola agli ottavi

Il Benevento saluta la Coppa Italia di Serie C con una sconfitta amara e netta. Al “De Cristofaro” il Giugliano di Eziolino Capuano si impone per 2-0 grazie a una doppietta di Balde nella ripresa, conquistando così il pass per gli ottavi di finale, dove affronterà la Ternana. Coppa Italia Serie C – Giugliano-Benevento 2-0: . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Coppa Italia Serie C – Giugliano-Benevento 2-0: Balde trascina i tigrotti, Capuano vola agli ottavi

