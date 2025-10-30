Copa Libertadores un italiano in finale! Il Flamengo di Felipe Luis stacca il pass dopo lo 0-0 contro gli argentini del Racing nonostante l’inferiorità numerica
Copa Libertadores, al Racing non basta la spinta del Cilindro: lo 0-0 premia i brasiliani, che grazie al successo dell’andata volano a Lima Missione compiuta per il Flamengo di Jorginho. La squadra di Filipe Luís, piena di giocatori ex Serie A come Alex Sandro, Pulgar, Jorginho, Danilo e Emerson Royal, conquista la finale della Copa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
¡LA BENDITA COPA LIBERTADORES! @Betsamerica007_ - X Vai su X
Sfiorata la tragedia: 46 feriti, di cui 4 in gravi condizioni. Il gruppo di tifosi era in viaggio verso l'Argentina per la semifinale di Copa Libertadores #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Calcio: a Lima la finale della Coppa Libertadores 2025 - Il Perù sarà sede di una nuova finale della Coppa Libertadores dopo quella del 2019, quando il Flamengo sconfisse il River Plate per 2 a 1, vincendo la Champions League sudamericana. Lo riporta ansa.it
Copa Libertadores, da Pedro a José Lopez: i migliori talenti da seguire nelle semifinali - Tutto pronto per le semifinali di Copa Libertadores: ma quali sono i migliori talenti da seguire nelle quattro partite? Come scrive gianlucadimarzio.com
Copa Libertadores, 1-1 nella finale di andata tra Independiente del Valle e Atletico Nacional GUARDA I GOL - Tutto rimandato alla finale di ritorno in Colombia, in programma tra una settimana: nel primo atto della finalissima di Copa Libertadores, Independiente del Valle e Atetico Nacional impattano per 1- calciomercato.com scrive