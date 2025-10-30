Copa Libertadores un italiano in finale! Il Flamengo di Felipe Luis stacca il pass dopo lo 0-0 contro gli argentini del Racing nonostante l’inferiorità numerica

Copa Libertadores, al Racing non basta la spinta del Cilindro: lo 0-0 premia i brasiliani, che grazie al successo dell’andata volano a Lima Missione compiuta per il Flamengo di Jorginho. La squadra di Filipe Luís, piena di giocatori ex Serie A come Alex Sandro, Pulgar, Jorginho, Danilo e Emerson Royal, conquista la finale della Copa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Copa Libertadores, un italiano in finale! Il Flamengo di Felipe Luis stacca il pass dopo lo 0-0 contro gli argentini del Racing, nonostante l’inferiorità numerica

