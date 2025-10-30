Cool minimal chic ed estramente caldi | i maglioni a collo alto sono la tendenza effortless da abbracciare ora

Li mettiamo in tutte le situazioni, sono caldi, avvolgenti ed estremamente chic: sono i maglioni a collo alto e il nostro autunno – inverno ce li vede addosso da mattina a sera. Anche con le temperature più basse. Il loro segreto? La capacità di stare bene con tutto. Li possiamo mettere con un pantalone elegante, sopra un vestitino minimal, con capi sgargianti e audaci per la sera, ma sono anche il capo top da mettere sopra un classico paio di jeans. Quindi senza alcun dubbio vale la pena averne almeno uno nell’armadio, scegliendo tra i modelli più classici per sfoggiare un maglione che non passerà mai di moda, oppure nelle mille sfumature di marrone che ci avvolgono dall’inizio della stagione autunnale. 🔗 Leggi su Dilei.it

