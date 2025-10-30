Convocato dagli inquirenti Garlasco ancora una svolta choc su Massimo Lovati

Nuovi sviluppi nel complesso intreccio giudiziario legato al delitto di Garlasco e alle indagini sulla presunta corruzione nell’ambiente giudiziario pavese. Nei prossimi giorni, Massimo Lovati — ex avvocato di Andrea Sempio, il 36enne oggi indagato per omicidio in concorso — dovrà presenziare ad un appuntamento importante. Sarà ascoltato come persona informata sui fatti dagli inquirenti della procura di Brescia. A confermare la notizia a Fanpage.it è stato il suo legale, Fabrizio Gallo, precisando che “potrebbe essere convocato tra domani, venerdì 31 ottobre, e lunedì 3 novembre”. Insieme a Lovati, potrebbero comparire davanti agli investigatori anche altri due avvocati che, nel 2017, avevano fatto parte del collegio difensivo di Sempio: Federico Osoldani e Simone Grassi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

