Convocati in procura Garlasco la mossa dei giudici con gli avvocati di Sempio

Il caso Garlasco torna nuovamente al centro dell’attenzione giudiziaria, a distanza di quasi due decenni da quel tragico 13 agosto 2007 in cui Chiara Poggi venne trovata senza vita nella sua abitazione di via Pascoli. Dopo anni di processi, condanne e archiviazioni, la Procura di Brescia ha deciso di riaprire il fascicolo, scavando tra vecchie carte e nuove testimonianze che rischiano di riscrivere parti cruciali della vicenda. È il giorno degli interrogatori, il giorno in cui si tenta di capire se dietro la precedente archiviazione di un nome tornato di recente al centro delle indagini — quello di Andrea Sempio — possa celarsi qualcosa di più di una semplice valutazione giuridica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it