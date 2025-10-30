Convegno Nazionale Ail al centro della cura alimentazione e stili di vita
ROMA - Si è svolta a Roma, presso il Centro Congressi Roma Eventi - Fontana di Trevi (Piazza della Pilotta,4), la quinta edizione del Convegno Nazionale promosso dall'Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma, dal titolo: "Curare è prendersi cura. Alimentazione, Benessere e Stili di V. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Al Teatro Massimo il convegno nazionale sul monitoraggio della qualità dell'aria. L'Assessore Savarino annuncia fondi regionali per barriere anti-traffico e il nuovo polo d'eccellenza ARPA all'Addaura #ambiente - facebook.com Vai su Facebook
Convegno Nazionale #Radarmeteorologia a #Milano: si potenzia la rete #radar di Arpa #Lombardia Vai alla notiziahttps://arpalombardia.it/agenda/notizie/2025/convegno-nazionale-radarmeteorologia-a-milano-si-potenzia-la-rete-radar-di-arpa-lombardia/… - X Vai su X
Convegno Nazionale Ail, al centro della cura alimentazione e stili di vita - Fontana di Trevi (Piazza della Pilotta,4), la quinta edizione del Convegno ... Lo riporta italpress.com
Convegno Ail, esperti a confronto su alimentazione e stili di vita in oncoematologia - Uno spazio privilegiato di confronto multidisciplinare tra ricercatori nazionali e internazionali. Da iltempo.it
“Curare è prendersi cura”: l’impegno di Ail - Al via a Roma la quinta edizione del Convegno Nazionale Ail: l'obiettivo è promuovere un approccio alla salute che vada oltre la dimensione puramente clinica ... Si legge su interris.it