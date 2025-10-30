Convegno Ail esperti a confronto su alimentazione e stili di vita in oncoematologia

Periodicodaily.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Uno spazio privilegiato di confronto multidisciplinare tra ricercatori nazionali e internazionali. E' 'Curare è prendersi cura. Alimentazione, benessere e stili di vita: l'impegno di Ail', titolo della quinta edizione del Convegno nazionale promosso dall'Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, che si è svolto oggi a Roma. L'incontro – aperto dai saluti istituzionali . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

convegno ail esperti confrontoConvegno Ail, esperti a confronto su alimentazione e stili di vita in oncoematologia - Presentato anche il Manifesto sul diritto universale alla salute e un sistema sanitario equo, efficiente e centrato sulla persona ... Segnala adnkronos.com

convegno ail esperti confrontoACCP, a Telenord il convegno con Bassetti e altri esperti a confronto sulle nuove sfide delle malattie infettive - Confronto aggiornato su diagnosi, trattamento e prevenzione delle principali patologie infettive ... Riporta telenord.it

Cerca Video su questo argomento: Convegno Ail Esperti Confronto