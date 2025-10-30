Controllo su un cargo a Livorno due migranti si gettano a mare e uno muore | l' altro è ancora disperso

Feedpress.me | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono gettati in mare nelle acque del porto di Livorno dopo essere stati scoperti a bordo di una nave e non sono più riemersi. E’ il dramma di due immigrati illegali tunisini, che erano sulla nave danese ro-ro cargo Stena Shipper, proveniente dall’Africa e che fa servizio con la Tunisia, attraccata questa mattina alle 7 nello scalo labronico, alla calata Bengasi. Il corpo di uno dei due è stato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

controllo su un cargo a livorno due migranti si gettano a mare e uno muore l altro 232 ancora disperso

© Feedpress.me - Controllo su un cargo a Livorno, due migranti si gettano a mare e uno muore: l'altro è ancora disperso

Altre letture consigliate

controllo cargo livorno dueControllo su cargo, due migranti si lanciano in mare: uno morto - E' stato recuperato nelle acque del porto di Livorno il cadavere di uno dei due migranti tunisini illegali che si sono gettati in mare dopo essere stati scoperti a bordo della nave cargo danese Stena ... Come scrive ansa.it

Controllo su un cargo a Livorno, due migranti si gettano a mare e uno muore: l'altro è ancora disperso - Si sono gettati in mare nelle acque del porto di Livorno dopo essere stati scoperti a bordo di una nave e non sono più riemersi. Segnala msn.com

controllo cargo livorno dueDue persone si gettano in mare da una nave cargo nel porto di Livorno, un morto - Sono in corso nel porto di Livorno le ricerche di due persone che, secondo le prime informazioni, si sarebbero gettate in mare intorno alle 13. Lo riporta gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Controllo Cargo Livorno Due