Controllo su un cargo a Livorno due migranti si gettano a mare e uno muore | l' altro è ancora disperso

Si sono gettati in mare nelle acque del porto di Livorno dopo essere stati scoperti a bordo di una nave e non sono più riemersi. E’ il dramma di due immigrati illegali tunisini, che erano sulla nave danese ro-ro cargo Stena Shipper, proveniente dall’Africa e che fa servizio con la Tunisia, attraccata questa mattina alle 7 nello scalo labronico, alla calata Bengasi. Il corpo di uno dei due è stato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Controllo su un cargo a Livorno, due migranti si gettano a mare e uno muore: l'altro è ancora disperso

