Controlli sugli impianti idrici chiusi per legionella due asili nido | Va tutelata la sicurezza dei bambini

Due asili nido comunali, l'Aquilone di via Maggiore Toselli e il Peter Pan di via Barisano da Trani, sono chiusi dalla scorsa settimana perché negli impianti idrici sono state trovate tracce di legionella. Il batterio è stato individuato a seguito dei controlli che l'Amministrazione effettua. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

