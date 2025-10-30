Controlli più capillari il comandante della Polizia Municipale | Sicurezza? Puntiamo sull’intelligenza artificiale
Arezzo, 30 ottobre 2025 – “La sicurezza non è solo questione di telecamere o pattuglie: è un modo di vivere la città”, ha esordito il comandante della Polizia Municipale Aldo Poponcini, ospite del Rotary Club Arezzo in una serata dedicata ai temi della sicurezza urbana. Poponcini ha parlato con la schiettezza di chi conosce le strade, non solo le carte: quarant’anni di servizio e una visione lucida delle sfide che attendono Arezzo, tra nuove tecnologie, disagio giovanile e necessità di coordinamento tra le forze dell’ordine. Comandante, cosa potrebbe aiutare la sicurezza in città? “L’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
