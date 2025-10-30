Controlli dei carabinieri nella città degli Imperiali | denunce e segnalazioni

FRANCAVILLA FONTANA - Controlli nel territorio della città da parte della Compagnia carabinieri di Francavilla Fontana. Un padre e suo figlio sono stati denunciati in stato di liberà con l'accusa di produzione e detenzione illecite di sostanze stupefacenti. È successo nei giorni scorsi dopo che. 🔗 Leggi su Brindisireport.it