Controlli dei carabinieri a Napoli Est | denunce sequestri e sanzioni nella periferia orientale

Denunce per guida senza patente ed evasione, sequestri e segnalazioni per droga nei controlli dei carabinieri a Poggioreale. Controlli a tappeto nella periferia orientale di Napoli. I carabinieri della Compagnia di Poggioreale hanno presidiato i rioni popolari del quartiere. Tre giovani sono stati denunciati per guida senza patente. Risponderanno di evasione una 42enne e un 30enne. Durante i controlli ai detenuti sottoposti ai domiciliari, sono stati sorpresi fuori dalle loro abitazioni. Una 52enne è stata denunciata per detenzione abusiva di armi. Addosso nascondeva un tirapugni di metallo. 6 gli assuntori di stupefacenti segnalati alla Prefettura. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it