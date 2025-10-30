Controlli a tappeto nel rione è caos | diverse persone finiscono nei guai

Napolitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Controlli a tappeto nella periferia orientale di Napoli per i carabinieri di Poggioreale. I militari, in particolare, hanno presidiato i rioni popolari del quartiere Ponticelli. Tre giovani sono stati denunciati per guida senza patente. Una 42enne e un 30enne, invece, sono accusati di evasione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

controlli tappeto rione 232Controlli a tappeto nel rione, &#232; caos: diverse persone finiscono nei guai - Controlli a tappeto nella periferia orientale di Napoli per i carabinieri di Poggioreale. Da napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Controlli Tappeto Rione 232