Contratto Spalletti Juve | cifre durata e opzione rinnovo

di Nicolò Corradino Contratto Spalletti Juve: cifre, durata e opzione rinnovo. Gli aggiornamenti sul futuro dell’allenatore bianconero. La firma c’è già, manca solo l’annuncio. L’ultimo atto formale prima che il nuovo destino prenda forma: Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la trattativa, seguita in prima persona da Damien Comolli, si è conclusa positivamente. Le carte sono state siglate ieri sera, proprio mentre all’Allianz Stadium la squadra, guidata ad interim da Brambilla, ritrovava la vittoria contro l’Udinese. QUI: Spalletti Juve, inizia una nuova era! Tutte le tappe del primo giorno del nuovo mister in bianconero: una sfida contro se stesso ma crede nel gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Contratto Spalletti Juve: cifre, durata e opzione rinnovo. La firma c’è già, manca solo l’annuncio: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo mister bianconero

