Contratti pirata la battaglia di Ascom e Fipe | Lavoro inquinato da sigle poco rappresentative

Il tema dei cosiddetti ‘contratti pirata’ è al centro dell'azione di contrasto promossa da Confcommercio e dalla Federazione dei Pubblici Esercizi. “In un mondo del lavoro inquinato da sigle poco rappresentative che firmano contratti paralleli e sottopagati – viene spiegato - è fondamentale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Sono circa 160.000 le persone che nella nostra regione lavorano in modo irregolare, spesso senza #contratto o con contratti ‘pirata’ non firmati da Cgil, Cisl e Uil. I dati diffusi oggi a Grosseto dalla Uil #controradionews #lavoronero - facebook.com Vai su Facebook

I sindacati nella giungla dei contratti pirata. Re David (Cgil): “Almeno 800 non rappresentativi” - X Vai su X

I contratti pirata sono sempre di più. Confcommercio: il governo agisca - 000 accordi nazionali, ma solo una parte è sottoscritta da organizzazioni realmente rappresentative". Secondo quotidiano.net

Confcommercio, in Umbria 1.515 lavoratori con contratti pirata - 515 i lavoratori umbri impiegati con contratti pirata, pari al 2,3% del totale nei settori del terziario, commercio, turismo e ... Si legge su ilmessaggero.it

I veri contratti pirata che fanno male all'Italia. I dati di Confcommercio - Capita sempre più spesso di entrare in un negozio, centro commerciale, outlet, albergo, e vedere commessi e impiegati stanchi e demotivati, spesso molto giovani, a volte stremati da turni di 45- ilfoglio.it scrive