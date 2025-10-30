Contrasto alla concorrenza sleale | Linker Romagna si aggiudica il ' Bollino Cassa edile awards 2025'

Linker Romagna, società di servizi di Confcooperative Romagna, in queste ore è stata insignita del “Bollino Cassa Edile Awards 2025”, da parte di Cassa edile Fcr (Forlì-Cesena-Rimini).Il riconoscimento è stato attribuito alla società di consulenza per il comportamento virtuoso, la trasparenza e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Siamo orgogliosi del riconoscimento, anche per il 2025, del Premio Cassa Edile Awards per esserci distinti sui temi del contrasto alla concorrenza sleale e del rispetto delle regole e dei contratti collettivi nazionali. #basilicata #lavoripubblici #PNRR #infra Vai su Facebook

