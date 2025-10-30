Continuità territoriale congelata da Bari? La Regione respinge le accuse
Dopo l'accusa alla Regione Puglia di “bloccare” l'iter per la continuità territoriale degli aeroporti di Brindisi, Grottaglie e Foggia, l'assessora regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, risponde e tira in ballo proprio il ministero dei Trasporti e delle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
