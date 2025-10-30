Continassa Juve | altra seduta nel pomeriggio agli ordini di Brambilla novità sulle condizioni di Thuram

Juventusnews24.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa  Juve  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juve si è ritrovata oggi pomeriggio alla Continassa ancora agli ordini di Massimo Brambilla in attesa dell’ufficialità di Spalletti, arrivata attorno alle 18.30. Buone notizie anche per Thuram, che ha lavorato a parte e non ha svolto esami strumentali ma resta da valutare in vista della Cremonese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

continassa juve altra seduta nel pomeriggio agli ordini di brambilla novit224 sulle condizioni di thuram

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: altra seduta nel pomeriggio agli ordini di Brambilla, novità sulle condizioni di Thuram

Contenuti che potrebbero interessarti

continassa juve altra sedutaSpalletti alla Continassa, intanto c'è ancora Brambilla a guidare l'allenamento della Juve - 1 contro l’Udinese, ma l’attenzione è tutta rivolta a Luciano Spalletti, già arrivato questa mattina alla ... Secondo tuttojuve.com

continassa juve altra sedutaJuventus, Spalletti nuovo allenatore: è alla Continassa, firma in giornata. Le news - Contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla Cham ... Segnala sport.sky.it

continassa juve altra sedutaPagina 1 | Spalletti-Juve, la diretta dall'arrivo alla Continassa alla firma. Tutto pronto per il nuovo allenatore - L'allenatore italiano, alla guida di un suv nero, è arrivato alla Continassa dove nel corso della giornata ha messo la firma sul contratto che ... Scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Continassa Juve Altra Seduta