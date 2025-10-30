Continassa Juve | altra seduta nel pomeriggio agli ordini di Brambilla novità sulle condizioni di Thuram

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juve si è ritrovata oggi pomeriggio alla Continassa ancora agli ordini di Massimo Brambilla in attesa dell’ufficialità di Spalletti, arrivata attorno alle 18.30. Buone notizie anche per Thuram, che ha lavorato a parte e non ha svolto esami strumentali ma resta da valutare in vista della Cremonese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

