Contestazione disciplinare senza fondamento dipendente reintegrato sul posto di lavoro

Lecceprima.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Se un licenziamento segue un provvedimento disciplinare giudicato insussistente, allora è da considerarsi inefficace. Lo ha stabilito il giudice del lavoro in una causa che ha opposto un operaio dei servizi cimiteriali di Nardò all’azienda che li gestisce, la Notaro Group.Il lavoratore è. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

