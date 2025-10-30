Contestazione disciplinare senza fondamento dipendente reintegrato sul posto di lavoro
LECCE – Se un licenziamento segue un provvedimento disciplinare giudicato insussistente, allora è da considerarsi inefficace. Lo ha stabilito il giudice del lavoro in una causa che ha opposto un operaio dei servizi cimiteriali di Nardò all’azienda che li gestisce, la Notaro Group.Il lavoratore è. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il 22 Settembre 2025 Paolo Cergnar del Coordinamento Nazionale Usb Vigili del Fuoco ha preso parola allo Sciopero Generale per la Palestina. Oggi Paolo ha ricevuto una contestazione disciplinare proprio per quello sciopero in cui i Vigili del Fuoco erano i - facebook.com Vai su Facebook
Giornalisti del 'Tirreno' in sciopero dopo contestazione disciplinare a membro Cdr https://primaonline.it/2025/10/11/453963/giornalisti-del-tirreno-in-sciopero-dopo-contestazione-disciplinare-a-membro-cdr/… - X Vai su X