Conte entra nella testa dei calciatori ha convinto Anguissa e McTominay che sono centrocampisti totali Gazzetta

Antonio Conte e il suo lavoro sulla testa dei calciatori. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo: Sapere entrare nella testa dei giocatori è mestiere assai complicato, ma indispensabile per il successo. Convincerli poi di poter fare cose mai fatte prima, è arte di pochi. Materia complessa, scivolosa, che si può insegnare solo se hai la giusta credibilità. E in questo, Antonio Conte è da sempre un maestro e nella sua nuova cattedra presso l’università di Castel Volturno, ogni giorno tiene a lezione due alunni speciale: Frank Zambo Anguissa e Scott McTominay. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte entra nella testa dei calciatori, ha convinto Anguissa e McTominay che sono centrocampisti totali (Gazzetta)

Centrocampisti maturi e d'esperienza, che hanno avuto l'umiltà di mettersi a studiare ancora per crescere.

