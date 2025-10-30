Contabilità semplificata o ordinaria | quale scegliere per la tua attività

Contabilità semplificata o ordinaria? Scopri le differenze, i vantaggi fiscali e come scegliere il regime contabile più adatto alla tua attività con la consulenza dello Studio Sgariglia.. Quando si avvia un’attività o si gestisce un’impresa, una delle prime scelte importanti riguarda il regime contabile da adottare. La decisione tra contabilità semplificata e contabilità ordinaria incide su obblighi fiscali, adempimenti amministrativi e strategie di gestione. Conoscere le differenze è fondamentale per pianificare in modo efficiente e scegliere la soluzione più adatta alla dimensione e alla tipologia della propria attività. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it