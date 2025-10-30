Consumo di suolo | Novara tra i comuni dove si costruisce di più

Novara è la terza città in Piemonte in cui si è consumato più suolo nel 2024. A dirlo è il rapporto sul consumo di suolo realizzato da Ispra e dal Sistema nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente. “Il consumo di suolo rappresenta una delle principali minacce alla biodiversità, alla. 🔗 Leggi su Novaratoday.it