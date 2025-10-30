Consumo di suolo | Novara tra i comuni dove si costruisce di più
Novara è la terza città in Piemonte in cui si è consumato più suolo nel 2024. A dirlo è il rapporto sul consumo di suolo realizzato da Ispra e dal Sistema nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente. “Il consumo di suolo rappresenta una delle principali minacce alla biodiversità, alla. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
I dati del Report Ispra. Consumo del suolo, la Calabria è tra le regioni meno colpite dal fenomeno. I motivi: ritmi più bassi di sviluppo e anche conformazione del territorio con tre grandi parchi naturali. https://www.rainews.it/tgr/calabria/video/2025/10/consumo- Vai su Facebook
CONSUMO SUOLO: ANBI, AUMENTA IL RISCHIO DISASTRI SOPRATTUTTO LUNGO I LITORALI agrapress.it/2025/10/consum… @ANBI_Nazionale - X Vai su X
Consumo di suolo: Novara resta maglia nera. Cresce ancora il peso della logistica - Snpa emerge un peggioramento generale: in Italia 84 chilometri quadrati di suolo persi nel 2024. Riporta lavocedinovara.com
Consumo di suolo: i dati toscani nel rapporto SNPA - La densità dei cambiamenti netti del 2024 ovvero il consumo di suolo rapportato alla superficie territoriale, rende evidente il peso della provincia di Prato che consuma 1,89 m 2 ogni ettaro di ... Segnala arpat.toscana.it
Consumo di suolo, nel 2024 toccato il massimo degli ultimi 12 anni - Il consumo di suolo in Italia accelera a livelli record, raggiungendo nel 2024 il valore più alto degli ultimi 12 anni, con effetti concreti su microclima, biodiversità e servizi ecosiste ... Si legge su edilportale.com