Consumo di suolo l’agricoltura perde terreno
Ogni secondo in Italia scompaiono due metri quadri di terreno. Nel 2024 il consumo di suolo è aumentato di più di 80 chilometri quadrati, in crescita di quasi il 15% . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Elena Ostanel. . Il Veneto in questi anni è sempre stato ai primi posti nelle classifiche del consumo di suolo. Perché la legge regionale che stabilisce l’obiettivo consumo di suolo zero entro il 2030 in realtà ha tantissime deroghe che hanno portato alla cementif Vai su Facebook
CONSUMO SUOLO: ANBI, AUMENTA IL RISCHIO DISASTRI SOPRATTUTTO LUNGO I LITORALI agrapress.it/2025/10/consum… @ANBI_Nazionale - X Vai su X
Aumenta il consumo di suolo, in Italia perdiamo 10.000 metri quadri ogni ora - Nel 2024 coperti da nuove superfici artificiali quasi 84 chilometri quadrati, con un incremento del 16% rispetto all'anno precedente ... Segnala rainews.it
Consumo di suolo, quanto ci costi. Guarda: "Per il Veneto danno da 73 milioni, vale una manovra di bilancio". Italia Nostra: "Pessimi i dati trentini, altro che provincia verde" - Con l'arrivo del report sul consumo di suolo redatto da Ispra, arriva anche la conferma che nonostante gli impegni assunti dall'Italia e le continue richieste di inversione di tendenza che arr ... Si legge su ildolomiti.it
Consumo di suolo, sale del 17% in Italia nel 2024 - Rapporto Ispra: le infrastrutture, gli edifici e le altre coperture artificiali occupano più di 21. Da ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com