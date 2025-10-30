Consiglio dei ragazzi Chi sono gli eletti

Si è svolta ieri mattina, nella sala consiliare del Comune di Terranuova, la cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi dell'Istituto comprensivo Giovanni XXIII. Ad accogliere i giovani consiglieri è stato Leonardo Ciarponi, Presidente del Consiglio comunale di Terranuova, che ha sottolineato il valore della partecipazione attiva alla vita pubblica come forma concreta di impegno civico. "Essere parte di un'istituzione come questa – ha spiegato Ciarponi – significa imparare cosa vuol dire collaborare per il bene comune. Il Consiglio comunale incontrerà almeno una volta l'anno il Consiglio dei ragazzi e lo consulterà ogni volta che sarà necessario".

Si è tenuta oggi la cerimonia di insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, ai quali va un sentito "Grazie" per l'impegno, così cpme al Dirigente Scolastico Ivano De Luca dell'IC "Francesco Dimo". Un momento importante per i nostri gi Vai su Facebook

A Manta nasce il primo Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze - Grande partecipazione alle elezioni del 21 ottobre: Nicolò Arnaudo è il primo sindaco dei ragazzi, affiancato dal vicesindaco Luigi Palma e da dodici giovani consiglieri pronti a rappresentare la voce ... Riporta targatocn.it

Consiglio dei ragazzi. Ci sono i primi eletti - Finalmente anche il Comune di Montemurlo avrà il suo primo Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, un obiettivo perseguito da tempo e con forza dalla presidente del Consiglio comunale, ... Scrive lanazione.it