Consiglio comunale frizioni sulla mozione di solidarietà a Ranucci | Il centrodestra fa mancare il sostegno
Durante il consiglio comunale di martedì i gruppi di minoranza hanno presentato una mozione di solidarietà a Sigfrido Ranucci e a tutti i giornalisti vittime di minacce per la loro attività professionale. “Lo scopo della mozione era semplice e condivisibile, sollecitare una presa di posizione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
