Consegne a domicilio | i bergamaschi premiano gelato e cibo etnico

Ecodibergamo.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA CLASSIFICA. Per gli otto anni di Deliveroo a Bergamo, la classifica dei locali più apprezzati nel food delivery: in vetta due gelaterie Verderosa e Gemma, terzo posto per Curry Lounge. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

