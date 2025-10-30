Conosci questo film del 2006 dal regista dell’Esorcista? Potrebbe essere la visione perfetta per Halloween
È la stagione perfetta per i film dell’orrore, e se stai cercando qualcosa che ti entri davvero sotto la pelle, c’è un titolo del 2006 che probabilmente ti sei perso: Bug, diretto da William Friedkin e interpretato da Michael Shannon e Ashley Judd. Non è un film per tutti, questo va detto subito. Ma se sei il tipo di spettatore che apprezza l’orrore psicologico, quello che esplora cosa la mente umana sia davvero capace di fare a se stessa, allora questo è il film che stavi cercando senza saperlo. Basato sull’omonima pièce teatrale del 1996 di Tracy Letts, Bug è un’esperienza cinematografica che sembra quasi un bottle movie, confinata quasi interamente in una singola location. 🔗 Leggi su Screenworld.it
