Conoscere sé stessi per incontrare gli altri | scopriamo i prossimi appuntamenti

Reggiotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue con entusiasmo e grande partecipazione il ciclo di incontri condotti dallo psicoterapeuta dott. Guido De Caro, dal titolo "Conoscerestessi per incontrare gli altri", un percorso di formazione e crescita personale promosso dalla Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

