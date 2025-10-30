Conoscere sé stessi per incontrare gli altri | scopriamo i prossimi appuntamenti
Prosegue con entusiasmo e grande partecipazione il ciclo di incontri condotti dallo psicoterapeuta dott. Guido De Caro, dal titolo "Conoscere sé stessi per incontrare gli altri", un percorso di formazione e crescita personale promosso dalla Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
