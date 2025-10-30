Coniugi sulla nave andata a fuoco in Egitto Domani il ritorno a casa

Rientreranno domani Moreno Piazzoli e Mara Ardigò, i due coniugi lodigiani rimasti coinvolti nell’ incendio scoppiato martedì verso le 19 sulla nave da crociera “Empress“ sul Nilo, in Egitto. I due, residenti a Cornovecchio, stavano trascorrendo una vacanza lungo la rotta fluviale tra Luxor ed Esna quando le fiamme hanno improvvisamente avvolto l’imbarcazione, costringendo l’equipaggio a far evacuare tutti i passeggeri, circa 200 persone tra cui 60 italiani. Piazzoli, fratello dell’ex sindaca di Cornovecchio Veronica Piazzoli, e la moglie Ardigò erano partiti lunedì per un viaggio organizzato alla scoperta della terra dei faraoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Coniugi sulla nave andata a fuoco in Egitto. Domani il ritorno a casa

