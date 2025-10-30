Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Bonus mamme 2025 per migliaia di donne toscane: a chi spetta, quanto vale e come fare domanda lanazione.it
FC 26 SBC: Incontri Principali – Pacchetti dal Derby Della Madonnina e Il Classico Tedesco! imiglioridififa.com
Half-Life 3 verrà annunciato a breve con un trailer, secondo un leaker game-experience.it
Ravenna, cani scivolano su una parete rocciosa: il difficile salvataggio dei vigili del fuoco lapresse.it
Bufera Napoli-Inter, non è ancora finita: “Conte va deferito” | ESCLUSIVO calciomercato.it
Padel, al FIP Silver di Perugia venerdì in campo i top player
Roma, 30 ott. (askanews) – Tutto pronto alla Padel Arena Fastweb di Perugia per il tabellone prin... ► ildenaro.it
Nada Cella, chiesto l'ergastolo per Annalucia Cecere
L'accusa ha chiesto l'ergastolo per l'ex insegnante Annalucia Cecere. Nella ricostruzione della Proc... ► tgcom24.mediaset.it
Pezzo di materiale ferroso in un piatto nella mensa di una scuola a Bari: indagine dei Nas
Un pezzo a spirale di materiale ferroso è stato rinvenuto in un piatto di pasta di un bambino nell... ► baritoday.it
Dal campo ai giovani azzurri: la passione infinita di Tonino Andreozzi | Sprint Zone
Una vita dedicata all’atletica leggera e ai giovani talenti. Ospite del consueto appuntamento del gi... ► oasport.it
Dzeko, la moglie: “Che bello quando i tifosi delle ex squadre ti applaudono da avversario”
Una vera e propria standing ovation, quella tributata dai tifosi dell’Inter a Edin Dzeko: l’attaccan... ► golssip.it
Gaza, Netanyahu minaccia nuovi raid: "Se Hamas viola tregua agiremo"
“Se Hamas continuerà a violare apertamente il cessate il fuoco, subirà attacchi potenti come quelli... ► lapresse.it
Inclusione digitale, Cisterna è prima nel Lazio
Primo comune del Lazio per i risultati conseguiti nel progetto Pnrr Punto digitale facile, iniziat... ► latinatoday.it
Cagliari Sassuolo 0 0 LIVE: gol annullato a Esposito per fuorigioco
Cagliari Sassuolo: segui sintesi, tabellino, cronaca live del match della nona giornata di Serie A ... ► calcionews24.com
Verratti: «Ritorno in Serie A? Non si sa mai, vedremo. Sulla Nazionale dico questo»
di Redazione Inter News 24Le parole di Marco Verratti, ex centrocampista del PSG, su un possibile ri... ► internews24.com
Scontro tra due auto, coinvolti alcuni minorenni: intervengono tre ambulanze
SENIGALLIA – Intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario poco prima delle 18, sulla ... ► anconatoday.it
Falutissimo Festival, il 4 novembre al Palladium di Roma Beppe Servillo
Roma, 30 ott. (askanews) – Per Flautissimo Festival, diretto da Stefano Cioffi, martedì 4 novembr... ► ildenaro.it
Per due giorni Mirano si rituffa nel Novecento con la Fiera e il Zogo de l’oca in Piazza
Per due giorni il centro storico di Mirano si tufferà nel passato con la più attesa delle manifest... ► veneziatoday.it
[PSVITA] Eldritch Vita v.1.2: Il Porting PSVita Si Rinnova con Performance e Ottimizzazioni!
Cari cacciatori di segreti e amanti del brivido, la follia si rinnova su PlayStation Vita! Rinnegat... ► gamesandconsoles.net
A Mortara Maschio Gaspardo inaugura il suo primo Full Line Store in Italia
MORTARA (PAVIA) (ITALPRESS) – Maschio Gaspardo, gruppo internazionale leader nelle attrezzature ag... ► ildenaro.it
Torino, 30 ottobre 2025 – È ufficiale la firma di Luciano Spalletti con la Juventus. Nessuna sorpr... ► sport.quotidiano.net
Cagliari Sassuolo 0 0 LIVE: fine primo tempo
Cagliari Sassuolo: segui sintesi, tabellino, cronaca live del match della nona giornata di Serie A ... ► calcionews24.com
La multinazionale comasca che aiuta i più fragili: la donazione di Rio Mare al comune di Cermenate
Rio Mare, brand della Business Unit Food di Bolton e leader nel mercato delle conserve ittiche, ri... ► quicomo.it
Agenda digitale 2025: ecco i vincitori premiati dalla Regione
La Regione Emilia-Romagna ha premiato 24 riconoscimenti per il Premio agenda digitale. I vincitori... ► bolognatoday.it
Cantiere via Fiorentina, stanziato un altro milione e 600mila euro. Tutte le variazioni al bilancio
Fin dalla commissione bilancio di alcuni giorni fa è rimbalzata la notizia di un ulteriore stanzia... ► arezzonotizie.it
"Situazione carceraria insostenibile per agenti e detenuti"
BRINDISI - La Uil di Brindisi, in una nota inviata agli organi di informazione, denuncia ancora un... ► brindisireport.it
INPS, il tempo sta per scadere: hai tempo fino al 31 ottobre per presentare la domanda
Importanti novità all’interno dell’Inps. L’avviso è stato piuttosto chiaro, devi presentare la doma... ► temporeale.info
Nuoto, i convocati dell’Italia al Trofeo Nico Sapio 2025: Ceccon e Cerasuolo, osservati speciali
Ci si prepara per l’ultimo evento internazionale in quest’annata natatoria, ovvero gli Europei in v... ► oasport.it
Parigi 2025 p. 2: Sinner fa tremare la regola Tommasi
Per l’ottava volta nelle ultime 9, Jannik Sinner passa il primo turno, la settima successiva ad un t... ► oasport.it
Goldberg sminuisce Asuka, Booker T risponde: “Parlare male dei giovani è sbagliato”
Le recenti dichiarazioni di Goldberg su Asuka hanno scatenato un’ondata di critiche da parte ... ► zonawrestling.net
Regionali, Crovella e Apperti aprono la campagna elettorale
Questa sera (giovedì 30 ottobre), alle ore 20:30 nella sede di Caserta Decide e Speranza per Caser... ► casertanews.it
Anagrafe comunale, 30 mila documenti digitalizzati: addio ai fascicoli cartacei
CEGLIE MESSAPICA - L'Amministrazione comunale di Ceglie Messapica comunica la conclusione del prog... ► brindisireport.it
Si è spento a 47 anni Diego Polese, l’artigiano con la passione per le api
Polcenigo ha perso un amico. Una figura che si è fatta conoscere per una passione che in poco temp... ► pordenonetoday.it
BALLANDO: MILLY CARLUCCI SUL LUTTO DI ANDREA DELOGU E RESA DEI CONTI VIP GIURIA
Milly Carlucci ha commentato la tragedia che ha colpito Andrea Delogu, la morte in un incidente de... ► bubinoblog
Rulers Of Fortune, la spiegazione del finale: chi ha ucciso Bufalo?
Rulers Of Fortune, la spiegazione del finale: chi ha ucciso Bufalo? Netflix Brasile ci propone una ... ► cinefilos.it
1 Novembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno
Il 1 novembre è il 305° giorno del calendario gregoriano. Mancano 60 giorni alla fine dell’anno.Sa... ► veronasera.it
Ex ospedali, caserme e mercati: 5 luoghi pubblici che avranno una seconda vita
A Napoli, molti spazi pubblici abbandonati tornano a vivere grazie a progetti di rigenerazione urb... ► napolitoday.it
Condò: «Chivu ha i suoi meriti per questa Inter. Calhanoglu? Non mi sarei mai aspettato una cosa»
di Redazione Inter News 24Le parole di Paolo Condò, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’... ► internews24.com
Su di lui grava un mandato d’arresto europeo per truffa: 34ennne trovato in un b&b nel Salento
TAURISANO – La polizia esegue un mandato d’arresto europeo, emesso alla Germania, nei confronti di... ► lecceprima.it
Vita in diretta, Carlucci: “Il lutto che ha colpito Andrea Delogu è agghiacciante, ma andremo in onda col sorriso” | VIDEO
Nonostante il lutto che ha subito Andrea Delogu, Milly Carlucci è intervenuta a Vita in diretta per... ► ildifforme.it
Panetta: Pil in linea con attese, tassa banche non crea instabilità
Firenze, 30 ott. (askanews) – Niente drammi sulla crescita a zero della Penisola nel terzo trimes... ► ildenaro.it
Scommesse clandestine, multa di 250 euro per Ricci, Bellanova e Perin: procedimento chiuso
Bastano 250 euro per archiviare la partita con la giustizia. È la cifra che Samuele Ricci, Raoul B... ► torinotoday.it
È stata rilasciata la consueta SBC settimanale “Incontri principali”, che presenta quattro sfide ba... ► imiglioridififa.com
Maltempo in arrivo: allerta con codice "giallo" per rischio idrogeologico
BRINDISI – Il dipartimento Protezione civile e Gestione emergenze, sezione Protezione civile, ha e... ► brindisireport.it
Cagliari Sassuolo 0 0 LIVE: tentativo dal limite di Palestra. Gol annullato a Esposito per fuorigioco
Cagliari Sassuolo: segui sintesi, tabellino, cronaca live del match della nona giornata di Serie A ... ► calcionews24.com
Comunicato Stampa: “Autobiografia telepatica”: viaggio tra visibile e invisibile nella memoria di un'anima in cammino
C'è un filo invisibile che attraversa tutto il racconto di La responsabilità editoriale e i conte... ► iltempo.it
Il mistero di Half-Life 3 potrebbe finalmente giungere a una svolta, visto che dopo anni di silenzi... ► game-experience.it
FC 26 SBC Ultimate Scream: Ladislav Krej?í – Il Gigante Ceco del Centrocampo
È stata rilasciata la SBC di Ladislav Krej?í nella promozione Ultimate Scream! Questa carta 85 OVR ... ► imiglioridififa.com
“Ascensore nel vuoto, poi il colpo di scena”: Momenti di puro terrore in condominio, ma nessuno poteva immaginare come sarebbe finita
Un pomeriggio qualunque, una routine che si trasforma all’improvviso. Un gruppo di persone entra in... ► caffeinamagazine.it
Borini scende in quarta divisione inglese: «Non conta la lega, voglio solo giocare a calcio» (Guardian)
Borini, con un passato in club come Chelsea, Liverpool e Milan, ha scelto il Salford attirato dallo... ► ilnapolista.it
LA7, COFFEE BREAK CRESCE ANCORA: IL TALK DI ANDREA PANCANI CONQUISTA IL MATTINO
Dati in crescita e la capacità di reinventarsi ogni giorno senza cadere nella ripetitività Il caf... ► ilgiornaleditalia.it
LIVE Sinner Cerundolo, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Secondo ACE dell’azzurro. 30-0 Subito ACE di Jannik.... ► oasport.it
Separazione delle carriere: nasce il comitato per il "Si'', sarà presieduto dal penalista Caiazza
La Fondazione Luigi Einaudi ha costituito, con un atto notarile, il Comitato 'Si'Separa', che - in ... ► iltempo.it
Le assurde immagini della tigre che fa la tac in ospedale
Il Big Cat Sanctuary ha sottoposto a una tac Luca, Django e Mo, tre felini con problemi di mobilità... ► fanpage.it
Comunicato Stampa: “Rammenti e somari”, la poesia che ricuce natura e comunità al passo delle stagioni
C'è un'ora del giorno in cui l'aria si fa più densa e le cose sembrano chiamare per nome chi le gu... ► iltempo.it
Bonus mamme 2025 per migliaia di donne toscane: a chi spetta, quanto vale e come fare domanda
Firenze, 30 ottobre 2025 – Sono oltre 760mila le lavoratrici dipendenti e autonome in Toscana, di c... ► lanazione.it
Spalletti Juventus, il tecnico alla Continassa per il primo incontro con squadra e dirigenza. Le FOTO del suo benvenuto
di Redazione JuventusNews24Spalletti Juventus: il tecnico alla Continassa per il primo incontro con ... ► juventusnews24.com
Honda, due nuovi prototipi elettrici al Salone di Tokyo: una kei car e un Suv medio
Al Japan Mobility Show di Tokyo la casa nipponica ha presentato due nuove auto a batteria, ovvero la... ► gazzetta.it
Inter, Cavaliere: “Sucic investimento che vale già diversi milioni”
Vincenzo Cavaliere, agente FIFA ed esperto di calcio croato, ha commentato l’impatto di Petar Sucic... ► ilprimatonazionale.i
Ivan esce di casa e scompare nel nulla, appello e ricerche per il 25enne sparito in Friuli Venezia Giulia
Ivan Shaurl è scomparso improvvisamente nel nulla martedì scorso in località Passons, frazione di P... ► fanpage.it
Infortunati Milan, sorrisi per Allegri: rientrano Estupinan e Jashari. Restano i dubbi sugli infortunati, le ultimissime
Infortunati Milan, buone notizie da Milanello: Estupiñán e Jashari tornano in gruppo. Il punto sugl... ► calcionews24.com
Giornale radio del pomeriggio, giovedì 30 ottobre
Tutta l’informazione del giorno nel GR di LaPresse Questo articolo Giornale radio del pomeriggio, g... ► lapresse.it
Al Pantano arriva il parco inclusivo: approvato il finanziamento da 150mila euro
Tra le novità che porta con se la variazione di bilancio approvata oggi in consiglio comunale ci s... ► arezzonotizie.it
Posti più larghi e visibilità aumentata: il Teatro Verdi ha una nuova Galleria
La nuova Stagione 25/26 del Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale si apre al Teatro Verdi c... ► padovaoggi.it
Comunicato Stampa: “Stitichezza d'animo”: un viaggio sincero e ironico tra fragilità, libertà e rinascita
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di ... ► iltempo.it
Cristianinho debutta con la Nazionale Under 16 del Portogallo: il figlio di Cristiano Ronaldo in campo nei minuti finali
Cristianinho debutta in nazionale. Per il figlio di Cristiano Ronaldo esordio nei minuti finali con... ► calcionews24.com
I dirigenti della Juventus dopo Igor Tudor hanno deciso che sarà Luciano Spalletti a guidare la Juv... ► ildifforme.it