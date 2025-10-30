Confindustria premia i giovani ' visionari' | Abbiamo un grande bisogno di futuro che dobbiamo saper coltivare
Un'app per prevenire, segnalare e agire insieme durante le emergenze più gravi, come l’alluvione: è ‘Romagna Resiliente’, ideata dagli studenti dell’Iti Marconi di Forlì a vincere la seconda edizione di ‘Giovani Visionari’. L’iniziativa, con la regia di Confindustria Romagna, rivolta alle scuole. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Confindustria premia i talenti visionari. Annunciati i premiati dell'iniziativa "Visioni". La cerimonia al Teatro Bonci il 30 ottobre Leggi l'articolo: https://tinyurl.com/bdz8wm2k - facebook.com Vai su Facebook
Confindustria Bergamo (@ConfindustriaBG) / Posts - X Vai su X
Confindustria premia i talenti visionari - Giovedì 30 ottobre al Teatro Bonci di Cesena torna l’evento “Visioni – Innovare oltre gli orizzonti”, promosso da Confindustria Romagna per valorizzare la realtà produttiva e culturale di Forlì- Da corrierecesenate.it
Confindustria scruta il futuro ‘Visioni’, le idee degli studenti e di cinque talenti di Forlì-Cesena - È questo l’obiettivo della seconda edizione del progetto ‘Visioni – innovare oltre gli orizzonti’, organizz ... Si legge su msn.com
Un premio destinato a giovani donne che fanno impresa: la startup «Mobee» vince il talent Women di Confindustria - È «Mobee», tra le prime piattaforme AI Assistant in Italia dedicata al Talent Management, a trionfare nella fase finale del programma «Women», il percorso di incubazione ed empowerment rivolto alle ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it