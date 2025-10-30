Confindustria premia i giovani ' visionari' | Abbiamo un grande bisogno di futuro che dobbiamo saper coltivare

30 ott 2025

Un'app per prevenire, segnalare e agire insieme durante le emergenze più gravi, come l’alluvione: è ‘Romagna Resiliente’, ideata dagli studenti dell’Iti Marconi di Forlì a vincere la seconda edizione di ‘Giovani Visionari’. L’iniziativa, con la regia di Confindustria Romagna, rivolta alle scuole. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

