Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuta una riunione, in Prefettura, per affrontare il tema degli ‘scontri’ tra NCC e la categoria dei tassisti. Il presidente di Confesercenti Napoli e Campania, Vincenzo Schiavo, aveva chiesto un incontro con il Prefetto Michele di Bari proprio per trovare una soluzione condivisa. Alla riunione, oltre ai vertici di ConfesercentiFedernoleggio di Napoli, sono state convocate anche tutte le sigle sindacali dei taxi e degli autonoleggi. “ Ringrazio vivamente il nostro Prefetto – ha commentato Vincenzo Schiavo – che al solito si è dimostrato disponibile e sempre molto attento alle istanze di Confesercenti e dei suoi associati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Confesercenti: “La lotta all’abusivismo la priorità per tutti”