Confermata la condanna in appello bis a Davigo Un anno e tre mesi all’ex pm di Mani Pulite
Terza condanna (a un anno e tre mesi) per l’ex pm di Mani Pulite Piercamillo Davigo (foto), accusato di rivelazione di segreto d’ufficio per avere fatto circolare i verbali di Pietro Amara sulla presunta Loggia Ungheria. La Corte d’appello (bis) di Brescia, competente per inchieste che riguardano i magistrati di Milano, ieri ha confermato il verdetto di primo e secondo grado. Il processo si è aperto dopo un rinvio della Cassazione. I giudici romani infatti avevano confermato l’imputazione principale nei confronti dell’ex consigliere del Csm – quella di aver ricevuto una proposta di incontro privato da parte del pm Paolo Storari (che però fu assolto) rassicurandolo di essere autorizzato a ricevere copia degli atti e riferendogli che il segreto investigativo non era a lui opponibile in quanto esponente appunto del Csm –, ma avevano annullato la condanna in riferimento alla diffusione dei verbali ad altri consiglieri del Csm e a un paio di collaboratrici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
