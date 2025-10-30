Conferenza sui conti Guidi del Casentino con la Società Storica

Arezzo, 30 ottobre 2025 – Saranno i conti Guidi del Casentino i protagonisti del prossimo incontro del ciclo di conferenze sulle famiglie signorili del territorio aretino nel medio evo, organizzato dalla Società storica, con il patrocinio del Comune di Arezzo. A parlarne, martedì 4 novembre, alle ore 17,30, all'Auditorium Ducci di via Cesalpino, sarà Marco Bicchierai, autore di un'importante monografia su Poppi nel tardo medio evo, ultimo possessore casentinese dei Guidi. Curato da Luca Berti e dallo stesso Scharf, il ciclo di conferenze della Società storica, patrocinato dal Comune di Arezzo, si propone di fare un ritratto di quello che fu per secoli il ceto dirigente aretino e di delineare la storia di alcuni fra i più importanti gruppi agnatizi del nostro territorio, i loro rapporti con i soggetti politici sovra e sotto-ordinati ed in particolare con il Comune cittadino, il loro radicamento territoriale, le divisioni ed i conflitti di questa aristocrazia militarizzata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

