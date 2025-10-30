Conferenza stampa Spalletti: il club ha definito l’orario per l’evento. Il nuovo tecnico parlerà ai media venerdì 31 ottobre, alle ore 12.00. Manca solo l’atto formale della presentazione: Luciano Spalletti è pronto a iniziare la sua avventura come nuovo allenatore della Juventus. Dopo l’annuncio ufficiale e la firma sul contratto che lo legherà alla Vecchia Signora fino al 30 giugno 2026, è stata fissata anche la data della sua prima conferenza stampa. Come appreso da , l’evento si terrà domani, venerdì 31 ottobre, alle ore 12.00. Sarà quello il momento in cui Spalletti si presenterà ufficialmente ai suoi nuovi tifosi e risponderà alle domande dei giornalisti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti: quando verrà presentato il nuovo allenatore della Juventus. Data e orario, tutti i dettagli