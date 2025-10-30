confcommercio incontra il sindaco per sostegno e sicurezza

Pisa, 30 ottobre 2025 – Si è tenuto ieri mattina un proficuo incontro tra il direttivo Pisa Centro di Confcommercio e l'amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco di Pisa, Michele Conti, e dall'assessore al Commercio Paolo Pesciatini. La delegazione di Confcommercio Pisa era composta da Francesca Bufalini e Rita Villella, rispettivamente presidente e vicepresidente di Pisa Centro Confcommercio affiancate da Alessio Giovarruscio, assistente del direttore di Confcommercio, e dalla referente Agnese Profeti. “L'incontro è stato l'occasione per analizzare una serie di temi cruciali per la vitalità del tessuto economico cittadino, con particolare enfasi sul sostegno e il rilancio delle attività commerciali e dei negozi di vicinato del centro storico e delle aree limitrofe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

