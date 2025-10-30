Arezzo, 30 ottobre 2025 – Co nfartigianato Trasporti Arezzo esprime netta contrarietà al provvedimento che introduce, da lunedì 3 novembre, il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti oltre 12 tonnellate nel tratto dell’A1 compreso tra Incisa-Reggello e Chiusi, per circa 90 chilometri. "E’ una misura nata sull’onda emotiva di tragici incidenti che comprendiamo nel dolore - dice Stefano Biadetti presidente provinciale Confartigianato Trasporti - ma che riteniamo sproporzionata e inefficace perché applicata in modo lineare all’intera tratta senza distinguere i punti realmente critici e perché costringerà tutti i camion sulla sola corsia di destra generando lunghe colonne con un maggior rischio di tamponamenti tra mezzi pesanti e difficoltà ulteriori in presenza di trasporti eccezionali che viaggiano a basse velocità o di veicoli esteri con limitatori di velocità più restrittivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Confartigianato: “A1, stop ai sorpassi dei camion tra Incisa e Chiusi”