Spalletti Juve, il giornalista di Sky promuove la scelta: l’ex CT è un top assoluto, l’occasione di guidare il club più importante d’Italia lo ha convinto. L’esonero di Igor Tudor e l’imminente arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus rappresentano la scossa più forte di questo avvio di stagione. Una scelta forte, decisa, che ha trovato l’approvazione di molti addetti ai lavori, tra cui quella del giornalista Paolo Condò. Intervenuto a Sky Sport, l’opinionista ha analizzato l’incastro tra il tecnico di Certaldo e il club bianconero, definendolo un’opportunità perfetta per entrambe le parti, nata da una delusione cocente e da una voglia matta di riscatto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Condò promuove la scelta Spalletti: «Un’occasione per entrambe le parti, c’è un aspetto che secondo me ha convinto la Juventus»