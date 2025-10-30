Condò promuove la scelta Spalletti | Un’occasione per entrambe le parti c’è un aspetto che secondo me ha convinto la Juventus

Juventusnews24.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti Juve, il giornalista di Sky promuove la scelta: l’ex CT è un top assoluto, l’occasione di guidare il club più importante d’Italia lo ha convinto. L’esonero di  Igor Tudor  e l’imminente arrivo di  Luciano Spalletti  sulla panchina della  Juventus  rappresentano la scossa più forte di questo avvio di stagione. Una scelta forte, decisa, che ha trovato l’approvazione di molti addetti ai lavori, tra cui quella del giornalista  Paolo Condò. Intervenuto a  Sky Sport, l’opinionista ha analizzato l’incastro tra il tecnico di Certaldo e il club bianconero, definendolo un’opportunità perfetta per entrambe le parti, nata da una delusione cocente e da una voglia matta di riscatto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

cond242 promuove la scelta spalletti un8217occasione per entrambe le parti c8217232 un aspetto che secondo me ha convinto la juventus

© Juventusnews24.com - Condò promuove la scelta Spalletti: «Un’occasione per entrambe le parti, c’è un aspetto che secondo me ha convinto la Juventus»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Cond242 Promuove Scelta Spalletti