Condò | L’Inter ha fatto una gara di spessore su Sucic c’era questo sospetto
Inter News 24 Le parole di Paolo Condò, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Paolo Condò, sulle colonne del Corriere della Sera, ha discusso del lavoro degli allenatori, soffermandosi in particolare su quello dell’ Inter. L’INTER AGGANCIA IL MILAN – « L’Inter ha affiancato il Milan vincendo una gara di spessore, perché ovviamente la Fiorentina in quella posizione di classifica è un controsenso destinato a risolversi, e non sai mai quando reagirà: è vero che ieri la lunga gestazione del vantaggio nerazzurro era dovuta soprattutto alle prodezze di De Gea, ma quando per vincere necessiti di gol di cotanta fattura vuol dire che hai fatto lo sforzo, e che quello sforzo è nelle tue corde ». 🔗 Leggi su Internews24.com
L'#Inter si prepara a tornare in campo dopo la sconfitta contro il #Napoli. Le condizioni fisiche di alcuni giocatori sono ancora incerte. Marcus Thuram non sarà disponibile per la sfida contro la Fiorentina mercoledì 29 ottobre. Ha saltato il match al Marado
