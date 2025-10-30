Inter News 24 Le parole di Paolo Condò, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Paolo Condò, sulle colonne del Corriere della Sera, ha discusso del lavoro degli allenatori, soffermandosi in particolare su quello dell’ Inter. L’INTER AGGANCIA IL MILAN – « L’Inter ha affiancato il Milan vincendo una gara di spessore, perché ovviamente la Fiorentina in quella posizione di classifica è un controsenso destinato a risolversi, e non sai mai quando reagirà: è vero che ieri la lunga gestazione del vantaggio nerazzurro era dovuta soprattutto alle prodezze di De Gea, ma quando per vincere necessiti di gol di cotanta fattura vuol dire che hai fatto lo sforzo, e che quello sforzo è nelle tue corde ». 🔗 Leggi su Internews24.com

Condò: «L'Inter ha fatto una gara di spessore, su Sucic c'era questo sospetto»