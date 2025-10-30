Concorso Tebaldi-Gigli-Corelli Una sfida tra i talenti del belcanto

Città dell’Infinito e patria del grande Beniamino Gigli, Recanati, si prepara ad accogliere dall’8 all’11 dicembre 2025 la seconda edizione del concorso lirico internazionale "Tebaldi-Gigli-Corelli", promosso dalla Regione Marche e coordinato dal Consorzio Marche Spettacolo (CMS). L’evento, dedicato a tre giganti del belcanto, rappresenta un appuntamento di rilievo nel panorama musicale nazionale e internazionale, volto a valorizzare il patrimonio lirico marchigiano. Il CMS ha annunciato la proroga del termine per le iscrizioni al 9 novembre, per consentire la partecipazione di un numero ancora maggiore di giovani artisti provenienti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

